El diseñador Jesús Cumplido organiza un desfile benéfico en Villafranca de los Barros

El joven diseñador villafranqués, Jesús Cumplido Ropero se lanza con su segundo desfile de moda en la localidad. El primero fue antes de la pandemia, y debido al éxito que tuvo, decide repetirlo. «Hemos tenido varias opciones para presentar esta colección, pero como siempre nosotros queremos hacerla aquí, en nuestro pueblo, porque creo que hay que darle movimiento a Villafranca y la gente joven tiene que salir», aseguraba Jesús Cumplido Ropero en la presentación del evento.

Se celebrará el 29 de enero a partir de las 19.00 horas el teatro-cine Festival. Será a beneficio de la asociación oncológica Esperanza de Vida, de Villafranca. Las entradas (tres euros) se pueden adquirir a través del teléfono de Jesús (673 527 996), en Albor D' Eyre o en La Tahona.

Ocho modelos masculinos y nueve femeninos lucirán los diseños de Jesús, quien se ha encargado de creación completa, desde el boceto, patronaje, hasta la confección de la prenda. «Le he querido dar mucho protagonismo a la figura masculina porque es lo que me caracteriza, aunque la mayor parte de mi ropa no tiene género», dice el joven diseñador de moda, quien dedicará esta colección a sus abuelos. «Ellos son los que más han sufrido durante la pandemia; esta segunda colección tiene nombre de abuelo... para mí mis abuelos son muy especiales y por eso se lo he querido dedicar a ellos».

El desfile contará con la actuación de la cantante Elsa Tortonda. Colaboran, además, Albor D' Eyre, La Tahona, Eme Outfits para complementar los conjuntos, Alba García, Juanma Torres (Dj), y Lucía Delgado, graduada en maquillaje y caracterización que sorprenderá a los asistentes con algunas de sus creaciones.

Jesús Cumplido, flanqueado por Pilar Núñez, presentadora del evento, y Carmen Romero, concejala de Participación Ciudadana y Juventud. M. Á. P.