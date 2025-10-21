La Diputación y la Confederación del Guadiana acondicionan la EX-328

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, asistió ayer a la firma del convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del ... Guadiana (CHG) y la institución provincial para la ejecución y financiación de las obras de acondicionamiento de la carretera que une Barbaño con la EX-328, una actuación largamente demandada por vecinos y usuarios de la comarca.

El acto, celebrado en el Centro Cultural de Barbaño, contó con la presencia del Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, el alcalde de Barbaño, Sergio Tena, así como el vicepresidente primero de la Diputación, Juan María Delfa, el diputado provincial, Raúl Jareño, miembros de la corporación municipal, técnicos de Infraestructuras y representantes del tejido empresarial y asociativo de la zona.

Durante su intervención, la presidenta subrayó que este acuerdo «es un ejemplo de coordinación entre administraciones para dar respuestas eficaces y ágiles a las demandas ciudadanas», destacando la importancia de la colaboración institucional «para mejorar los servicios públicos del medio rural y avanzar en la igualdad territorial».

Tres millones en seis kilómetros

El convenio permitirá la mejora integral del firme y la seguridad vial en un tramo de casi seis kilómetros de carretera, deteriorado por el tránsito constante de vehículos agrícolas. Se pasará de una anchura del firme, de los 6 a los 7 metros (3 por sentido más 0,50 metros para cada arcén). La actuación cuenta con una inversión cercana a los 3 millones, financiados en un 60% por la CHG y en un 40% por la Diputación de Badajoz.

Según explicó el jefe de Servicio de Infraestructuras, Gervasio Benito, la obra se adaptará a la normativa vigente y al tráfico actual. La Diputación será la encargada de la licitación, adjudicación, ejecución y dirección de los trabajos, cuya licitación está prevista para el primer semestre de 2026. Si se cumplen los plazos, la carretera estará finalizada a principios de 2027, con un plazo de ejecución de diez meses.

Una vez concluida la actuación, la vía será cedida gratuitamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la Red Provincial de Carreteras de la Diputación de Badajoz, que asumirá su conservación y mantenimiento.