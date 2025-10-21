HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La carretera que será arreglada. HOY
Barbaño

La Diputación y la Confederación del Guadiana acondicionan la EX-328

La actuación cuenta con una inversión cercana a los 3 millones de euros; la institución provincial aporta el 40% de los fondos

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, asistió ayer a la firma del convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del ... Guadiana (CHG) y la institución provincial para la ejecución y financiación de las obras de acondicionamiento de la carretera que une Barbaño con la EX-328, una actuación largamente demandada por vecinos y usuarios de la comarca.

Te puede interesar

