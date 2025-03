La Diputación de Badajoz subvenciona 254 plazas en los balnearios de Alange y El Raposo

REDACCIÓN Viernes, 29 de abril 2022, 13:35 Comenta Compartir

La Diputación de Badajoz pone en marcha el programa de Turismo Termal 2022. La cuantía total destinada a este programa es de 50.000 euros, con los que se subvencionan un total de 254 plazas en los balnearios pacenses de Alange y El Raposo.

Los objetivos son el cuidado de la salud unida al ocio; la promoción y el fomento del turismo en los establecimientos termales y en sus respectivos municipios y zonas circundantes y, como consecuencia, el mantenimiento y la creación de empleo y el fomento del desarrollo social y económico de la provincia de Badajoz, según detalla la Diputación en una nota.

Las bases del programa se han publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia. El plazo máximo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación en el BOP, es decir, finalizará el 19 de mayo.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones todos aquellos ciudadanos que no padezcan alteraciones del comportamiento que afecten a la normal convivencia en los establecimientos ni enfermedades infecto-contagiosas, deben valerse por si mismos y no padecer contraindicaciones médicas para recibir los tratamientos termales. Además, deberán encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado, la Seguridad Social y la Diputación de Badajoz y no estar incurso en prohibición para ser beneficiario de subvenciones.

Los tratamientos ofertados serán de 7 días y 6 noches con alojamiento en habitación doble, con 5 días de tratamiento en el balneario que incluyen 4 técnicas al día en régimen de pensión completa. Esta modalidad cuesta 490 euros por persona: 196 euros están financiados por la Diputación y el resto, 294 euros, serán aportados por el beneficiario. Los tratamientos se llevarán a cabo hasta el 13 de noviembre en el Balneario de Alange y hasta el 19 de diciembre en El Raposo.

