Francisco J. Saavedra, alcalde de Salvatierra: «No tengo nada que ocultar»

Dimiten cuatro de los cinco concejales del PSOE que tenía en el Pleno de Salvatierra de los Barros. La lista socialista, ganadora por mayoría absoluta ... en las elecciones locales de 2019, se queda con un solo edil, Francisco José Saavedra, alcalde electo y que la semana pasada dejó temporalmente el puesto por, expresó, motivos de salud. Ahora vuelve a ser alcalde (no había renunciado ni al bastón de mando ni a su acta de edil) en una Corporación compuesta por él como, por ahora, único concejal socialista frente a los cuatro que tiene el PP.

Según puede confirnar HOY, esta mañana han presentado su dimisión como ediles, renuncian a seguir siendo concejales, la que era hasta hoy alcaldesa en funciones y primera teniente de alcalde, Amelia Rodríguez, y los concejales Tomás González, María Antonia Méndez y Aitor Borrego. En su escrito de renuncia justifican que dejan su acta de concejales por «la falta de transparencia del alcalde» respecto al proyecto del vertedero de residuos proyectado por el grupo Hozono Global.

Los ediles dimisionarios también exponen para dimitir que, tras la tramitación del proyecto le pidieron en dos ocasiones a Saavedra que dimitiera como regidor a lo que este se negó. Por último también hablan, según el escrito registrado en el Ayuntamiento, «de llevar semanas sufriendo la presión» por parte del alcalde «que no nos permite trabajar y desarrollar con normalidad nuestras funciones».

De momento, Saavedra vuelve a ser a todos los efectos alcalde de Salvatierra aunque por ahora al frente de un Pleno en el que está solo como edil del PSOE. Según marca la normativa, es el turno de los siguientes candidatos que iban en la lista socialista local para ocupar sus puestos. Estos pueden acceder a tomar el acta de edil o renunciar. Si ocurre esto último se quedaría solo el actual alcalde frente a los cuatro ediles del PP.

Saavedra

HOY ha contactado con Francisco José Saavedra para recabar su opinión. «Me mantengo al frente del Ayuntamiento. Asumo los errores que tenga que asumir y seguiré adelante con el único objetivo de frenar el proyecto de vertedero. Parar el proyecto estará por encima de mi salud. Mañana pido el alta médica y me reincorporo», ha señalado. Saavedra asegura que no aceptó la petición de dimisión como alcalde que le trasladaron lo que hasta hoy era su equipo de gobierno porque «no tengo nada que ocultar ni he cometido ningún delito por el que tenga que dimitir».

Según sus manifestaciones va a poder cubrirse las renuncias de ediles en en el Pleno salvaterreño. «Tengo tres personas que han dicho sí» a tomar el acta de edil.

Plataforma 'Salva tu Tierra'

La renuncia de los cuatro ediles socialistas se produce un día después de que mantuvieran una reunión con la plataforma ciudadana Salva tu Tierra. En su escrito en la red social Facebook, la plataforma dice que por parte de los concejales se pidió «perdón a la plataforma por cómo han actuado hasta el momento y se le manifiesta que se sienten engañados, se da información organizativa sobre la corporación y se habla de los pasos que están dando, al mismo tiempo se pide discreción».

La plataforma creada para rechazar el macrovertedero se pregunta si esos cuatro cuatro concejales «no sabían nada sobre el proyecto?, ¿Quién os ha engañado?», agrega en su comunicado público.

Antes de conocer si dimisión, a través de es comunicado 'Salva tu Tierra había reclamado a los concejales ya dimisionarios «tomar decisiones valientes, aunque sean difíciles de gestionar, para poder ganaros la confianza. De momento, vuestras actuaciones no hacen otra cosa que empeorar más la situación».

«Engaños sistemáticos y prácticas mafiosas del alcalde»

Mientras, los cuatro concejales que han presentado su dimisión aseguran que lo hacen por los «engaños sistemáticos» a los que han sido sometidos por parte del alcalde, Francisco Saavedra.

Los ediles alegan «falta de transparencia» y la «desconfianza» que les ha generado la «falta de información» respecto al proyecto de macrovertedero.

Para los concejales socialistas, el alcalde ha llevado todo el tema «en secreto, no ha sido claro con nosotros y aportaba información de relevancia con cuenta gotas», indican en una nota enviada por la concejala Amelia Rodríguez.

Añaden, además, que exigieron a Saavedra la dimisión en dos ocasiones así como «pruebas de su relación con la empresa que pretendía instalar dicho macrovertedero, algo a lo que también se negó».

Los cuatro concejales aseguran que llegaron a un acuerdo con el alcalde para que se retirara de sus funciones «y dejara al equipo de gobierno seguir trabajando en favor del pueblo de Salvatierra de los Barros pero nunca lo hizo».

Tras la publicación del decreto del alcalde la semana pasada, en la que delegaba sus funciones, los concejales del PSOE afirman que comenzaron a «recibir amenazas por parte del entorno del alcalde», como que «no iban a parar hasta destrozarnos la vida, que no íbamos a tener dinero para los ansiolíticos que íbamos a tener que comprar o que iban a morir matando».

Según indican, a la vista de esta situación y «tras los engaños sistemáticos del alcalde y las amenazas recibidas por parte de su entorno», los cuatro concejales del PSOE han decidido presentar su dimisión y denunciar las «prácticas mafiosas» de alcalde de Salvatierra de los Barros.