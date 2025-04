Diego Hidalgo, premio a la iniciativa filantrópica

LUCIO POVES Miércoles, 3 de noviembre 2021, 08:27 Comenta Compartir

El jurado de los Premios de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha distinguido en su sexta edición a Diego Hidalgo Schnur en la categoría de Iniciativa Filantrópica; a la Fundación Ayuda en Acción, en la categoría de Colaboración; a la Fundación CNSE en la categoría de Innovación Social; y a la Fundación por Causa en la categoría de Comunicación. Con estos galardones, la AEF reconoce a los filántropos y fundaciones españolas que mejor representan los valores del sector en el cumplimiento de los fines de interés general. Se han presentado 67 candidaturas de filántropos y fundaciones españolas, cuya calidad ha sido valorada por un jurado independiente presidido por Antonio Garrigues, presidente de la Fundación Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios

«El premio me alegra, pero mucho más por mi familia y amigos que por mí mismo. Al final, después de haber sido nombrado mejor filántropo europeo en 2008 y mejor filántropo de la primera década del siglo XXI en el mundo por el Centro de Desarrollo Global en 2011, he sido profeta en mi tierra y eso me alegra mucho sobre todo porque beneficia a las ocho fundaciones más importantes que he creado en estos últimos 21 años», asegura Diego Hidalgo.