El PP de Almendralejo dice que no aceptó la cesión gratis de la Fábrica de la luz porque tenía cargas

G. C. Jueves, 11 de noviembre 2021, 08:13

El Partido Popular asegura que su Gobierno municipal en la pasada legislatura no quiso asumir la cesión gratuita de la vieja Fábrica de la luz y de los terrenos porque el inmueble no estaba libre de cargas, que «además, no se sabía a ciencia cierta de qué índole y cuantía eran».

Según los 'populares', su equipo contestó de forma afirmativa a esta cesión gratuita, pero luego cambiaron de opinión al confirmarse que el edificio protegido en el catálogo del nuevo Plan General Municipal –pendiente de aprobarse– y ahora ya demolido, tenía cargas y gravámenes.

«El anterior equipo de gobierno tiene muy claro que no puede aceptar un bien que tiene cargas».

Por ello, acusan al PSOE de decir verdades a medias en este asunto, «para no aceptar la responsabilidad de una mala gestión».