Fuente del Maestre

El diácono Carlos Rodríguez Álvarez finalizó su labor pastoral en Fuente del Maestre

Redacción

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

El diácono Carlos Rodríguez Álvarez ha finalizado su labor pastoral en Fuente del Maestre (Badajoz) después de un año intenso en el que, entre otras ... cosas, ha vivido la bajada del santísimo Cristo de las Misericordias, ha participado en el musical 'Jesucristo Superstar' y ha llevado a cabo una labor pastoral de mucha cercanía con los ciudadanos. Ahora pasará a trabajar en la comunidad parroquial de Campanario.

