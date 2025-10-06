El diácono Carlos Rodríguez Álvarez finalizó su labor pastoral en Fuente del Maestre

El diácono Carlos Rodríguez Álvarez ha finalizado su labor pastoral en Fuente del Maestre (Badajoz) después de un año intenso en el que, entre otras ... cosas, ha vivido la bajada del santísimo Cristo de las Misericordias, ha participado en el musical 'Jesucristo Superstar' y ha llevado a cabo una labor pastoral de mucha cercanía con los ciudadanos. Ahora pasará a trabajar en la comunidad parroquial de Campanario.

Comenta que se encuentra estos días «con sentimientos encontrados, de tristeza por dejar un pueblo donde me he sentido muy bien acogido , y a la vez alegría por las experiencias tan maravillosas que me llevo de aquí y que nunca voy a olvidar».

Si algo ha caracterizado la labor pastoral del joven diácono ha sido su carisma social, el estar con la gente, su cercanía con todo el mundo.

Cuando le preguntas qué es lo más importante que se lleva de Fuente del Maestre, responde sin vacilar: «Me llevo la fe en el Cristo de las Misericordias en el corazón, que es como llevarme a La Fuente, y eso es muy grande ...».