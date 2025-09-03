HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Día de la Bicicleta congrega a 400 personas en Fuente del Maestre

R. H.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:17

El club cicloturista 'Bacalones' organizó la 30 edición del Día de la Bicicleta el pasado 31 de agosto, y que contó con un gran éxito de participación con cerca de 400 personas. En el recorrido, como es habitual, no faltaron familias aficionadas al mundo del ciclismo y otros amateurs, o personas que la rescataron para la ocasión.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2

    Las cintas brillantes, nuevo método de lucha de los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz contra una plaga
  3. 3 El Spielberg extremeño: un niño cacereño convierte la historia de Altamira en una película con Playmobil
  4. 4

    Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»
  5. 5 Los mercadillos más famosos de Portugal a un paso de Extremadura
  6. 6 Un acertante de la Bonoloto gana más de 44.000 euros este martes en Extremadura
  7. 7

    La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque
  8. 8

    Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres
  9. 9 Dos heridos tras sufrir un atropello en Mérida
  10. 10 Tiendas y supermercados abiertos el 8 de septiembre: el único Mercadona que abre el Día de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Día de la Bicicleta congrega a 400 personas en Fuente del Maestre