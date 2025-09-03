El Día de la Bicicleta congrega a 400 personas en Fuente del Maestre

R. H. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:17 Comenta Compartir

El club cicloturista 'Bacalones' organizó la 30 edición del Día de la Bicicleta el pasado 31 de agosto, y que contó con un gran éxito de participación con cerca de 400 personas. En el recorrido, como es habitual, no faltaron familias aficionadas al mundo del ciclismo y otros amateurs, o personas que la rescataron para la ocasión.