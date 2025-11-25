Detienen a una familia que manipuló su empadronamiento en Almendralejo para recibir ayudas sociales

Imagen de archivo de una oficina municipal para la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Martes, 25 de noviembre 2025

Alteraban datos personales para poder recibir ayudas sociales. La Policía Nacional ha detenido a una familia de origen extranjero por manipular la información del empadronamiento con el fin de obtener ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital.

Los arrestos tuvieron lugar el pasado 17 de noviembre en Badajoz, cuando se comunicó a cuatro hombres y una mujer que están acusados de un delito contra la Seguridad Social. Además, uno de los varones, de 59 años, está siendo investigado por presunta falsificación documental.

Las pesquisas policiales arrancaron tras una denuncia presentada en la capital pacense. El dueño de un inmueble ubicado en Almendralejo acudió a la Comisaría Provincial de Badajoz tras detectar un número elevado de personas empadronadas en un domicilio.

Firmas de los contratos de alquiler

De las investigaciones se hizo cargo la brigada provincial de Extranjería y Fronteras de Badajoz. Tras la realización de distintas indagaciones relacionadas con la documentación aportada por el propio Ayuntamiento almendralejense, los agentes detectaron grandes variaciones en las firmas de los contratos de alquiler.

Sospechando que pudiera tratarse de una falsificación, los policías nacionales concluyeron que la motivación de dichas manipulaciones era alterar los miembros de la unidad familiar para ocultar ingresos económicos. De esta forma, se generaba una información errónea para poder solicitar ayudas sociales a diferentes administraciones públicas.

Según la investigación, los familiares que habían sido retirados del empadronamiento contaban con trabajo, motivo por el cual los ingresos del hogar eran mayores a los declarados. De ahí que hubieran logrado percibir ayudas.

Gestiones ante la Junta y el INSS

Los investigadores realizaron comprobaciones y gestiones con la Junta de Extremadura y con el Instituto Nacional de Seguridad Social, acreditando que efectivamente estas personas eran perceptoras de ayudas como el Ingreso Mínimo Vital o la Renta de Inserción, a las que accedían gracias a las manipulaciones realizadas en el empadronamiento.

Con toda la información obtenida por los uniformados, el pasado 17 de noviembre se procedió a la detención de cuatro hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 20 y 62 años de edad.

Una vez practicadas las diligencias policiales se dio cuenta de todas las investigaciones a la autoridad judicial.