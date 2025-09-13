Prisión provisional para un vigilante acusado de agresiones sexuales en un centro de menores de Villanueva

R. R. / A. M. Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:09 | Actualizado 11:11h. Comenta Compartir

La justicia investiga las presuntas agresiones sexuales cometidas por un vigilante de seguridad en el centro de menores Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena. Las presuntas víctimas son dos adolescentes de 14 y 16 años. Según consta en la denuncia interpuesta en dependencias policiales por la propia directora del centro, los hechos ocurrieron el 20 de junio y se denunciaron cuatro días después. El hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional y, tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villanueva decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza.

La Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familias de la Junta de Extremadura, administración que tutela a las dos menores presuntamente agredidas, subraya que se actuó con «la máxima celeridad» tras tener conocimiento de los hechos.

«Se prestó atención a las dos menores, garantizando su seguridad y tranquilidad, al mismo tiempo que se puso la situación en conocimiento de la Jefatura de Servicio y Sección, con el fin de valorar conjuntamente el caso y adoptar las medidas más urgentes. Entre ellas, se acordaron de inmediato medidas para evitar cualquier acercamiento del presunto agresor a las víctimas», indica la Junta.

Desde ese momento, esta Administración ha seguido en todo momento las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encontrándose el asunto actualmente en vía judicial.

Indica la Junta que «manera inmediata y con carácter urgente» ambas menores fueron derivadas a un programa especializado de atención a víctimas de abusos sexuales, con el objetivo de «garantizarles la protección y el apoyo necesarios».