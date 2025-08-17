HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ejemplar de avispón asiático. HOY

Detectan la presencia del avispón asiático en Alburquerque

P. Cordovilla

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:31

El alcalde de Alburquerque, Manuel Luis Gutiérrez Regalado, informó ayer de la detección,por primera vez del avispón asiático (Vespa velutina) en el municipio.

El hallazgo se produce en el marco del programa de vigilancia activa que la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura desarrolla en la zona fronteriza con Portugal.

Este dispositivo cuenta con una red de 80 trampas específicas distribuidas en distintas localidades para la detección temprana de esta especie invasora, que supone una amenaza para la biodiversidad y la apicultura. Gracias a este seguimiento, hasta el año 2024 se habían localizado y eliminado un total de 29 nidos en los municipios de La Codosera, Valencia de Alcántara, San Vicente de Alcántara, Cedillo, Valverde del Fresno, San Martín de Trevejo y Eljas.

En la presente campaña de 2025, y tras meses de vigilancia entre marzo y junio, se han capturado en Alburquerque un total de 26 ejemplares de avispón asiático. Las capturas se han producido en las zonas conocidas como La Pernadas, Valdegafeño y Silvestre.

El Ayuntamiento recordó que esta detección subraya la importancia de la colaboración ciudadana para la identificación y control de la especie. La institución local reitera su compromiso de trabajar junto a la Junta de Extremadura para minimizar el impacto de esta plaga en el entorno natural y en las actividades económicas que dependen de él.

