Despedida al subteniente Suero, el guardia civil que se especializó contra la violencia machista Tras 45 años en la Benémerita, este salvaterreño que vive en Jerez desde hace 29 recibe el afectuoso homenaje de sus compañeros y representantes de la sociedad civil de la Sierra Suroeste

Celestino J. Vinagre Martes, 25 de noviembre 2025, 13:47 | Actualizado 13:59h.

A los 20 años, Cayetano Suero Benítez se enfundó el traje de la Guardia Civil. El pasado 1 de noviembre lo colgó definitivamente y tres semanas después, el sábado pasado, le reconocieron en un cálido y sencillo homenaje en Jerez de los Caballeros su trabajo de más de cuatro décadas. Estaban su gente de Salvatierra de los Barros, su pueblo natal; vecinos de Jerez, su pueblo adoptivo y en el que ha trabajado durante 29 años y reside habitualmente, y representantes de la sociedad civil de la comarca de la Sierra Suroeste. Y, por supuesto, sus compañeros del cuartel jerezano, encabezados por el capitán David Labrador. Estuvieron en la despedida festiva del subteniente Suero, afable, buen conversador, persona servicial, que se ha jubilado tras 45 años de actividad. Los últimos siete años de su vida profesional los ha desarrollado como jefe del equipo Viogen de la Guardia Civil de la Compañía (comarca) de Jerez de los Caballeros y Olivenza.

Los Equipos de Violencia de Género (Viogen) de la Guardia Civil son unidades especializadas en la lucha contra la violencia machista, diseñadas para ofrecer atención directa y seguimiento a las víctimas, tarea en la que Cayetano Suero se ha implicado en el final de su trayectoria. «He visto, he conocido situaciones, personas...para mí quedo esas experiencias. Solo espero que mi trabajo haya podido ser útil en la lucha contra la violencia de género y en general contra cualquier tipo de delito», comenta el salvaterreño a HOY dos días después de su homenaje y en la antesala del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Casado con otra salvaterreña, Dorotea Zambrano Enrique, padres de tres hijos (uno es guardia civil y un yerno, también) y tres nietos, Cayetano rememora que, tras aprobar en la academia de Úbeda, su primer destino como guardia civil le llegó en 1980 en un pueblo del sureste de Soria, Monteagudo de las Vicarías. Entonces tenía casi 600 vecinos. Hoy, 177. Allí estuvo dos años. Después lo mandaron a Santiago de Teide (por entonces, con 6.000 vecinos), en Tenerife, donde permaneció durante ocho años que, al igual que su estancia en Jerez, le marcaron singularmente desde el punto de vista personal y profesional, admite.

Estatuilla de recuerdo de los guardias civiles de Jerez entregada a Cayetano Suero. HOY

«Soy guardia civil por pura vocación. Por honor, sacrifico y servicio a los demás. Así de sencillo», comenta a este diario para explicar por qué tuvo claro que se ganaría la vida y trabajaría en una de las instituciones más queridas y respetadas por la sociedad española. Confiesa que se ha sentido querido donde ha estado y, singularmente, en sus dos pueblos, Salvatierra y Jerez.

Como subteniente -en la práctica, segundo en el mando de la compañía de la Guardia Civil de Jerez tras el capitán- ha acumulado tareas de responsabilidad, incluía la de jefe del equipo Viogen en los últimos años de su vida. A sus 65 años resalta especialmente el apoyo de su mujer. «Ha sido un pilar fundamental para todo.. Ha sido y es una persona imprescindible en mi vida», señala el ya exagente.

En el acto de homenaje del pasado sábado en Jerez estuvieron, entre otros, la alcaldesa socialista de Valle de Matamoros, Lola Borrachero; el alcalde de Jerez, del PP, Raúl Gordillo, y el que fuera alcalde jerezano durante un año y medio en la pasada legislatura, Juan Carlos Santana, de Podemos. También acudieron representantes de la cofradía jerezana del Señor Coronado de Espinas, al que le une una especial relación y es hermano. Y, por supuesto, amigos y familiares de Cayetano Suero Benítez, al que le tributaron un cálido aplauso por su bonhomía y esforzado trabajo y le desearon una feliz jubilación.