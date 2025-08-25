El 'Desfila Fashion Day' de Don Benito vuelve en septiembre

Don Benito celebrará el próximo mes de septimbre una nueva edición de su 'Desfila Fashion Day', una cita en la que se crea una pasarela ... en plena arteria comercial de la localidad. Así, los modelos recorren la avenida de la Constitución, la calle Ramón y Cajal y la plaza Santo Ángel con unos 250 metros de pasarela para acoger una jornada de dinamización y apoyo al comercio local.

Cada establecimiento tendrá la oportunidad de mostrar sus productos de manera original sobre la pasarela: desde panaderías, floristerías o peluquerías, hasta joyerías, tiendas textiles y de regalos. Todo ello acompañado de música y animación.

Los comercios podrán inscribirse hasta el 12 de septiembre. Se establecen tres bloques de desfile –infantil, general y sénior–, con la posibilidad de que los comercios puedan participar inscribiendo entre cuatro y ocho modelos en cualquiera de los tres.

Bases

La concejalía de Comercio y Hostelería ha publicado las bases que establecen, entre otras condiciones, que los modelos sean aportados por los propios negocios. Si bien, en caso de dificultad, la Oficina de Comercio ofrecerá apoyo. No es necesario que los modelos sean profesionales. El orden de salida será comunicado previamente. Los negocios con mayoría de modelos infantiles abrirán el bloque correspondiente y deberán estar en la calle Alemania a la hora prevista para la formación del desfile, por lo que se ruega puntualidad.

Se habilitará una zona reservada para personas con movilidad reducida junto a la plaza Santo Ángel.