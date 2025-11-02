El Desafío de La Codosera incluye senderismo y marcha nórdica por el paisaje rayano La carrera de montaña tendrá lugar el domingo 30 de noviembre y las inscripciones se cierran el día 26

El VI Desafío de La Codosera, que se celebrará este año el domingo 30 de noviembre con la incorporación como novedad de un recorrido de marcha nórdica, mantendrá abierto su plazo de inscripción hasta el próximo día 26 de ese mismo mes.

En esta sexta edición, la prueba seguirá manteniendo el recorrido y la distancia de las dos últimas ediciones, como son por un lado la prueba larga, con una distancia de 32,7 kilómetros y un desnivel positivo de 1.300 metros, que será puntuable para el 'Trofeo Diputación de Badajoz', y por otro lado el 'minidesafío', una prueba corta de 15 kilómetros con un desnivel positivo de 560 metros.

Como novedad este año se contará con una prueba de marcha nórdica, en la que los aficionados a esta modalidad podrán optar por un circuito de 6 o de 11 kilómetros, según explica la Fexme en nota de prensa.

Ruta senderista

También se celebrará una ruta senderista para aquellos aficionados al senderismo, con una distancia de 10 kilómetros y un desnivel de 300 metros, en la «podrán experimentar y disfrutar del entorno cercano al trail».

Un evento deportivo en el que «los atletas de la región volverán a tener la oportunidad de atravesar bosques, senderos y montañas a través de un recorrido único y especial», en el que recorrerán «su gran variedad de vegetación, sus cauces y su atractiva orografía» que convierten esta prueba en «una de las más atractivas de la zona».

Un recorrido transfroterizo que «se empapa de la esencia rayana», hacia Portugal, pasando por toda la campiña codoserana que colinda con el país vecino.

La prueba está organizada por el Ayuntamiento de La Codosera, junto con el apoyo y colaboración de la Fexme, la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y las distintas asociaciones y empresas y de La Codosera.