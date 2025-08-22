HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El megaincendio de Jarilla queda «controlado» y hoy se rebajará a 1 el nivel de emergencia
Imagen del proyectil encontrado. Guardia Civil
Proyectiles de la Guerra Civil en Badajoz

Desactivan en Villanueva de la Serena un proyectil de la Guerra Civil

La Guardia Civil ha desactivado un proyectil de artillería hallado en una parcela agrícola

Alba Alcázar Crespo

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:31

El Grupo Especial de Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil, ha desactivado un proyectil de artillería hallado en una parcela del término municipal pacense de Villanueva de la Serena.

Fue en la tarde del martes, cuando el propietario de una parcela agrícola de la zona conocida por 'El Torruco' del término municipal villanovense, realizaba labores con un tractor de su propiedad, descubrió un proyectil sobre la tierra por lo que alertó inmediatamente a la Guardia Civil de esa localidad.

Los agentes activaron el protocolo de actuación en estos casos, acordonando la zona de seguridad y pasaron aviso al GEDEX de la Guardia Civil con sede en Cáceres.

Trasladados estos hasta el lugar del hallazgo y una vez analizado y estudiado el artefacto, se pudo averiguar que se trataba de un proyectil de artillería calibre 105 mm de la época de la Guerra Civil. Dicho proyectil fue transportado adaptándose las oportunas medidas de seguridad hasta el paraje 'Motepozuelo', donde se llevó a cabo su desactivación de una forma controlada.

Qué hacer si te encuentras un proyectil

La Guardia Civil informa que, ante la localización de este tipo de artefactos, pese al tiempo transcurrido y aunque presenten aspectos inofensivos, pueden mantener sus propiedades explosivas intactas. Cualquier manipulación indebida puede activar su carga, por lo que se deben adoptar las siguientes medidas de seguridad:

No manipularlos ni trasladarlos de lugar.

Avisar lo antes posible a la Guardia Civil (062 ó 112).

Mientras tanto se personen los agentes, alejarse y señalizar la zona, de forma que pueda impedir que otras personas se acerquen al lugar.

