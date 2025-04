Las dependencias municipales de Alburquerque, sin teléfono ni internet por la deuda con la suministradora, denuncia Ipal

FRANCISCO JOSÉ NEGRETE Miércoles, 10 de noviembre 2021, 07:36 Comenta Compartir

El grupo Ipal ha denunciado que vecinos de Alburquerque han mostrado sus quejas porque no han podido ser atendidos sus gestiones al haberle cortado al ayuntamiento las líneas telefónicas y, en consecuencia, no disponer de las mismas ni de internet desde el lunes. Esto ha afectado no solo al edificio consistorial, sino también a otros municipales como el juzgado de paz y el registro civil, los cuales han visto paralizada su actividad.