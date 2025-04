CC OO denunciará ante Trabajo que una empresa de carga de pollos explota a jóvenes migrantes

REDACCIÓN Miércoles, 16 de febrero 2022, 07:54 Comenta Compartir

CCOO de Extremadura denunciará ante la Inspección de Trabajo la «situación de explotación de migrantes» por parte de una empresa de carga de pollos que trabaja en la región y que tiene en Almendralejo «hacinados» en un piso a cerca de 15 personas «que van rotando en esta situación de abusos laborales».

Además, CCOO también presentará denuncias individuales por las cantidades económicas que la empresa no ha pagado a varias de estas personas, ya que, «o bien les ha venido abonando menos de lo que fija en sus nóminas o directamente no llegan a cobrar ni un euro después de meses de trabajo», dice el sindicato, que añade que la empresa «se aprovecha de la situación de vulnerabilidad» de estas personas, todas jóvenes y siempre migrantes. De hecho, se niega a contratar españoles, «para hacerles aceptar encadenamiento de contratos de trabajo, en algunos casos sin regularizar sus altas y bajas, e incluso con datos falsos». Además, tienen que soportar «jornadas de trabajo interminables, muy por encima de lo establecido en el contrato», así como «amenazas para que no denuncien y problemas continuados con el pago de sus salarios».

Estos trabajadores son contratados por dos firmas del mismo propietario, de origen marroquí, con sede social en Sevilla y en Valladolid. Se trata de subcontratas «cuya labor es cargar los pollos en las granjas y llevarlos a los mataderos para el procesado de su carne», que trabajan en toda España y en Extremadura tiene su centro de operaciones en un piso de Almendralejo «donde viven estos trabajadores».