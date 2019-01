Denuncian robos en explotaciones agrícolas

El año no ha podido comenzar peor para los dueños de algunas explotaciones agrarias. Tal es el caso del polígono 'La Cholaica', tres de cuyos propietarios han sido objetos en los primeros días del año de robos de material y de utensilios utilizados en labores agrícolas como maquinaria, tijeras de podar y otros enseres utilizados en el campo como los empleados para la recogida de la aceituna, desbrozadoras, radiales, etc. Los ladrones no han tenido reparo a la hora de actuar, reventando puertas y/o ventanas de no muy fácil acceso. A pesar de las denuncias presentadas por los afectados ante la Policía municipal y Guardia Civil, han vuelto a producirse robos.