¿Qué ha pasado este martes, 2 de septiembre, en Extremadura?
Al igual que el resto, el parque citado cierra al público de noche. P. G.

Denuncian molestias por ruidos en el parque Ramón y Cajal de Almendralejo

Paco Galeano

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:04

Vox Almendralejo ha exigido al equipo de Gobierno que tome medidas ante las molestias nocturnas que han sufrido recientemente vecinos del entorno del parque Ramón y Cajal.

Según destaca el partido en una nota de prensa varios residentes de la zona le habrían hecho llegar esta queja que habría tenido lugar durante varias madrugadas, motivadas principalmente por el hecho de que el parque habría permanecido abierto al público en horario nocturno, cuando habitualmente su cierre está fijado para la media noche.

Añaden en la nota que «la entrada de personas al parque durante la madrugada ha generado situaciones que han impedido el descanso de los residentes, provocando un malestar generalizado en la zona», para añadir que dicha situación habría afectado directamente «a la calidad de vida de los vecinos afectados».

Desde Vox piden a los responsables municipales que actúen de inmediato garantizando el cierre nocturno, y que se evite así que se repitan situaciones como las denunciadas por los vecinos.

