Denuncian un acto vandálico a un memorial a las víctimas del franquismo de Orellana la Vieja

El PSOE de Extremadura ha condenado este fin de semana el ataque vandálico que ha sufrido un monumento dedicado a la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, ubicado en el cementerio municipal de Orellana la Vieja.

Este monolito, según el comunicado emitido por la formación, recoge los nombres de hombres y mujeres represaliados por el franquismo y en la mañana del sábado amaneció con «pintadas ofensivas». Es un ataque que, además, coincide con una jornada en la cual «muchos socialistas acuden a los cementerios de toda la región para rendir homenaje a quienes defendieron la libertad y la justicia».

A esa denuncia pública se ha sumado Miguel Ángel Gallardo, secretario general de los socialistas extremeños y candidato a presidir la Junta, que en un mensaje a través de las redes sociales ha afirmado: «Hoy, un monolito en Orellana la Vieja ha amanecido con pintadas de odio. Es el reflejo de lo que ocurre cuando la derecha gobierna con la ultraderecha en Extremadura: se alimenta la intolerancia y se legitima el odio».

A renglón seguido, tras considerar que «las consecuencias de derogar la Ley de Memoria Democrática (de Extremadura) ya se sienten» en la región, Gallardo ha abogado por «defender la memoria» como sinónimo de «defender la democracia».

Memoria democrática

Por su parte, la secretaria de Memoria Democrática del PSOE de Extremadura, Piedad Roso, ha expresado su «más enérgica repulsa» ante un acto que, ha asegurado, «no tiene cabida en una sociedad democrática». Al mismo tiempo, Roso ha apelado al deber que tienen los partidos políticos y la ciudadanía de cuidar de la dignidad colectiva y no alimentar el odio ni el enfrentamiento.

En este sentido, desde el PSOE extremeño se ha marcado el compromiso de restablecer la Ley de Memoria Histórica y Democrática en la región durante la próxima legislatura si los resultados de los comicios se lo permiten. Algo que consideran fundamental en aras de que «Extremadura diga alto y claro que la verdad, la justicia y la reparación no se negocian».