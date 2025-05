El PP denuncia que la empresa que limpia los colegios en Zafra trabaja sin contrato desde julio de 2021

REDACCIÓN Jueves, 24 de febrero 2022, 09:15 Comenta Compartir

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zafra critica que desde finales de julio de 2021 no haya contrato para la prestación del servicio de limpieza de los colegios: «Casi siete meses después de su finalización no se ha convocado la licitación preceptiva para poder suscribir uno nuevo, no hay nada iniciado», aseguró el portavoz, Juan Carlos Fernández, que califica este hecho como una «gestión irresponsable» del equipo de gobierno, ya que –explicó– la ley de Contratos del Sector Público determina que para que haya prórroga tienen que darse acontecimientos imprevistos, y además sólo podría hacerse si tres meses antes del fin del contrato se hubiese publicado la nueva licitación

Y dicen los populares estar «sorprendidos» porque la empresa siga limpiando y facturando, y advierten que todas las facturas presentadas «están siendo reparadas» por el servicio de Intervención «al no estar siguiendo los procedimientos legales», unos reparos que –dice el PP– «el alcalde levanta y ordena el pago». Es por esto que ha registrado un escrito en el que solicitan al alcalde, que informe sobre qué normas legales amparan esta situación, aunque dice Fernández que la cuestión está «clara y taxativamente determinada» por la ley antes mencionada. E insiste el portavoz en que meses antes de la finalización del contrato se debería haber publicado una nueva licitación: «No sólo no lo han hecho, sino que a las alturas que estamos tampoco hay visos de que esta se vaya a producir en plazo breve». Advierte el portavoz que la falta de licitación tendría «visos de arbitrariedad».