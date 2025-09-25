HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

DON BENITO

La Delegación Municipal de Deportes oferta 2.941 plazas

E. Domeque

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

La Delegación Municipal de Deportes ha presentado el programa de actividades deportivas previsto para la temporada otoño-invierno 2025/2026. En concreto, se ofertan 2.941 plazas, de las cuales 2.230 son para adultos y 711 para actividades infantiles. El nuevo curso deportivo comenzará el 20 de octubre y la duración de la actividad varía en función de la categoría, programándose algunas actividades por trimestres y otras por cuatrimestres.

En cuanto a las inscripciones, comenzarán el día 7 de octubre para natación terapéutica, gimnasia acuática para mayores y GAP, el 8 será el turno de natación infantil y el 9 de octubre será para pilates, yoga y gimnasia de mantenimiento. El día 10 se realizarán las inscripciones para actividades acuáticas de adultos.

Asimismo, los colectivos especiales como embarazadas, personas con discapacidad y natación juvenil especial deberán inscribirse en lista de espera, ya que se gestionan de manera personalizada con informes médicos.

Desde la DMD, se anima a la ciudadanía a revisar con antelación sus accesos a la plataforma de inscripción para evitar incidencias de última hora. «Tenemos más de diez días para comprobar correos, contraseñas y beneficiarios, y nuestros técnicos están a disposición para ayudar a resolver cualquier duda», explican.

Por otra parte, se ha realizado un balance de la campaña de verano, con la piscina funcionando durante 77 días, del 23 de junio al 7 de septiembre. Durante ese tiempo se registraron 4.669 accesos por taquilla, con una media diaria de 606 personas y picos de más de 1.000 usuarios en varias jornadas.

En total, sumando colectivos, asociaciones y usuarios con acceso gratuito, se estima que más de 70.000 personas disfrutaron de las instalaciones municipales. En los campus multideportivos participaron 1.677 usuarios, 335 fueron adultos y 1.342 infantiles.

