HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cauce del arroyo Las Picadas a su paso por la ciudad. CEDIDA
Almendralejo

El Defensor del Pueblo exige claridad sobre los vertidos

El alto comisionado de las Cortes reclama al Ayuntamiento y a la CHG la información requerida por la Plataforma Contra la Contaminación

Paco Galeano

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Defensor del Pueblo contestaba hace unas fechas a la Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo (PCCA) a raíz de la información que desde este ... colectivo le habían hecho llegar ante lo que consideran «una falta de transparencia», tanto del Consistorio almendralejense como de la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). Una falta de información que está relacionada con las continuas peticiones de información que viene requiriendo desde hace meses el colectivo sobre la posible procedencia de los vertidos que se producen de forma periódica sobre los arroyos Las Picadas y Harnina. Vertidos incontrolados, que tendrían un claro carácter industrial, que están completamente prohibidos y de los que se desconoce su procedencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  3. 3 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  4. 4 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  5. 5

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  6. 6 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  7. 7 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz
  8. 8

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»
  9. 9 El pueblo de Extremadura que transporta a la tierra de los Hobbits
  10. 10

    Cirugía Vascular reabre las consultas en Cáceres seis años después del cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Defensor del Pueblo exige claridad sobre los vertidos

El Defensor del Pueblo exige claridad sobre los vertidos