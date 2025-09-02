David Civera y Sanguijuelas del Guadiana cabezas de cartel de las fiestas del Corcho

P. Cordovilla Martes, 2 de septiembre 2025, 07:48 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara ha desvelado la programación musical de la Feria de San Miguel 2025, las conocidas como Fiestas del Corcho, que arrancan el jueves 25 de septiembre y se extiende hasta el domingo 28.

El jueves 25 de septiembre, el Pabellón Multiusos recibirá a David Civera a las 23 horas. El cantante que hizo bailar a todo un país con éxitos como 'Dile que la quiero' y 'Que la detengan' promete un espectáculo lleno de energía y recuerdos.

El viernes 26, el escenario será para la banda revelación de la escena extremeña: Sanguijuelas del Guadiana. En la medianoche, esta formación demostrará por qué ha conquistado los festivales nacionales.El fin de semana será el turno de los andaluces Cantores de Híspalis y de la inconfundible voz de Tequila, Alejo Stivel.