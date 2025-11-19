HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?
Sucesos de Extremadura

Daños materiales en el incendio de una vivienda en San Vicente de Alcántara

Han intervenido los bomberos del Sepei de Cáceres y del CPEI de Badajoz

R. H.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:47

Comenta

Bomberos del Sepei de Cáceres y del CPEI de Badajoz han intervenido este martes en el incendio de una vivienda en San Vicente de Alcántara.

En concreto, el fuego se originó en el primer piso de un edificio de tres plantas situado en la avenida Badajoz de la localidad pacense, según ha informado el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del suceso a las 22,33 horas de ayer.

El incendio ha provocado daños materiales, pero no hay que lamentar heridos.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos del parque de Valencia de Alcántara del Sepei y del parque de Alburquerque del CPEI. Además, una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
  2. 2 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  3. 3 Dos heridos en un aparatoso accidente con vuelco cerca de Badajoz
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5

    Cuatro detenidos por atracar con una tijera de podar en una tienda cerca del hospital de Mérida
  6. 6 Cambia el precio de la bombona de butano: esto es lo que cuesta a partir de hoy
  7. 7 Grave tras un choque frontal en la EX-370, en Plasencia
  8. 8

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  9. 9 Badajoz tendrá vuelos a Canarias a partir de 60 euros para viajar este 2026: hasta cuándo están disponibles
  10. 10

    La oferta pública de empleo de 2025 se cierra en 2.376 plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Daños materiales en el incendio de una vivienda en San Vicente de Alcántara

Daños materiales en el incendio de una vivienda en San Vicente de Alcántara