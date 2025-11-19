Daños materiales en el incendio de una vivienda en San Vicente de Alcántara

R. H. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:47 Comenta Compartir

Bomberos del Sepei de Cáceres y del CPEI de Badajoz han intervenido este martes en el incendio de una vivienda en San Vicente de Alcántara.

En concreto, el fuego se originó en el primer piso de un edificio de tres plantas situado en la avenida Badajoz de la localidad pacense, según ha informado el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del suceso a las 22,33 horas de ayer.

El incendio ha provocado daños materiales, pero no hay que lamentar heridos.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos del parque de Valencia de Alcántara del Sepei y del parque de Alburquerque del CPEI. Además, una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local.