Curso de termalismo en el balneario El Raposo
Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:36
MIGUEL HERNÁNDEZ. El balneario El Raposo celebra este próximo fin de semana el segundo curso de formación en termalismo en el que participan las universidades ... de Extremadura, Vigo y Caldas, en Colombia. Los balnearios españoles ofrecen formación a los colombianos para que puedan ampliar su catálogo de técnicas termales y de uso médico y terapéutico.
