El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura El número premiado fue vendido durante el Día de la Tapa en la localidad pacense de Santa Marta

R. H. Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:27 | Actualizado 10:41h. Comenta Compartir

El Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE ha dado un premio de 240.000 euros en Santa Marta en el sorteo del sábado del sueldazo Fin de Semana.

Óscar Cordón Pachón, vendedor de la ONCE desde 2016, ha sido quien ha llevado la suerte a la localidad de Santa Marta, donde ha vendido el cupón con el número 89538 (serie 032), premiado con 24.000 euros al mes durante el primer año y 2.000 euros al mes durante 9 años.

«Es el primer premio grande que reparto. Cuando me enteré me puse muy nervioso» contaba Óscar a HOY. «Antes de esto había dado 1.000 euros de los rascas o el premio de las últimas cuatro cifras que son 250 euros», comentaba.

Respecto a la identidad del afortunado no hay datos. «No sé quien és a quien le ha tocado porque fue un cupón de máquina y lo vendí durante el Día de la Tapa», comentaba. «Además, hoy libro así que hasta mañana no veré a mis clientes habituales ¡A ver si ha sido uno de ellos!» finalizaba entre risas.

Con el Sueldazo Fin de Semana, por tan solo 2 euros, los sábados y domingos se puede ganar un primer premio de un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado y además, 4 segundos premios de 2.000 euros al mes durante 10 años .

El cupón ganador del primer premio del Sueldazo Fin de Semana estará formado por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la 1ª extracción.

Los ganadores de los 4 premios adicionales a las cinco cifras y serie estarán formados por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en alguna de las extracciones de la 2ª a la 5ª.