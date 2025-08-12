Cuenta atrás para la Uva Eva Beba en Los Santos de Maimona

L. POVES El próximo martes 19 de agosto comienza la programación cultural de la Uva Eva Beba o Beba de los Santos. Durante más de una semana –hasta el domingo 31– el municipio se llenará de actividades.

Entre otras actividades, el martes 19 de agosto se celebrará la duodécima edición del Rally Fotográfico de la Uva Eva Beba. El martes 20 de agosto, a las 21.30 horas, se anuncia la ruta nocturna teatralizada 'Al caer la noche'.

El fin de semana estará repleto de actuaciones con el XXVII Festival Flamenco y la actuación de Camerata Boleros de Jerez de los Caballeros.