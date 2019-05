Cuatro familias no pueden escolarizar a sus hijos en el único colegio público de Fuente de cantos ISABEL AMBRONA Domingo, 26 mayo 2019, 08:54

Una treintena de padres se concentraron el viernes a las puertas del colegio Francisco de Zurbarán, el único público del que dispone la localidad, para pedir a la Junta de Extremadura la escolarización de la totalidad de alumnos han solicitado matrícula en este centro para el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de admisión, el centro ha recibido un total de 29 solicitudes para esta etapa, pero, por ley, tan sólo podría albergar a 25 niños por aula. De este modo, y ciñéndose a la matemática pura y dura, 4 niños, no tendrían la opción de formarse en este colegio durante el próximo curso. Una situación que el colectivo de padres ve «más que injusta», dejando como única opción a los pequeños no admitidos a tener que marchar al otro centro, de carácter privado concertado, del que dispone la localidad.

Desde el colectivo de padres, así como desde el colegio, ya se han puesto en contacto con la Junta, de momento sin respuesta. «A día de hoy, no recibir respuesta es decir que no. La falta de respuesta es una negativa y hasta que no nos digan nada, nosotros seguiremos luchando», apostilla una madre.