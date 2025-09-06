HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Bajada del Cristo del camarín. HOY
Fuente del Maestre

El Cristo de las Misericordias descendió ante el parroquial

REDACCIÓN

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

El Santísimo Cristo de las Misericodias de Fuente del Maestre bajó de su camarín, 12 años después, el pasado jueves, en una solemne y emotiva Eucaristía, y ante la imponente Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria.

Una hora antes de comenzar la celebración, el templo parroquial ya estaba lleno de feligreses y devotos del Patrón Fontanés, y más de 2.000 personas siguieron en directo la retransmisión a través del canal YouTube municipal.

La celebración estuvo presidida por el Arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y concelebrada por los sacerdotes de la localidad, por varios presbíteros hijos del pueblo e invitados, y por los diáconos de la archidiócesis.

Además, también estuvieron presentes las autoridades civiles, una representación de la congregación de Marta y María, miembros del Instituto Secular 'Hogar de Nazaret', e investigadores e historiadores que no se quisieron perder un acontecimiento para la historia.

