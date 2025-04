Cristina Gómez pinta la cúpula y arcos de la ermita de la Salud de Esparragalejo

S. GÓMEZ Miércoles, 25 de mayo 2022, 08:14 Comenta Compartir

La pintora esparragalejana Cristina Gómez López ha realizado en la ermita de la Virgen de la Salud la obra más importante de su carrera pictórica. Ha sido en la cúpula y arcos del santuario campestre, reflejando la leyenda de la aparición de la patrona de Esparragalejo en la finca La Espadaña. Tras darse a conocer esta obra en las redes sociales, la expectación es tal que se están planteando abrir el templo algunos días para visitas.

La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de la Salud le contaron la idea que tenían para pintar la cúpula y ella les realizó un boceto para llevarlo a cabo. Desde un principio la idea era representar la escena de la aparición de la Virgen de la Salud al vaquero, bajo la encina en la que apareció, rodeada de la dehesa en la que se encuentra la ermita. Luego se pintaron también los tres arcos y ahí querían representar un cielo de ángeles que portan elementos que hacen alegoría a la Virgen, con cintas de tela con mensajes a la Patrona. Un cielo que hace un pasillo y nos lleva hasta la cúpula y la escena principal. Para realizar esta obra ha utilizado esmaltes al agua.

Esta obra comenzó el 29 de febrero de 2020, con el montaje de la plataforma de dos cuerpos de andamios y la pintura comenzó en marzo de ese año, justo antes del confinamiento. La pintura mural de la cúpula se terminó en junio del 2020. Y luego se agrandó el proyecto pintando también los arcos. Se llevaron a cabo durante el 2021, finalizando la obra en su totalidad en marzo del 2022, para ser inauguradas y bendecidas en la romería saludeña, el pasado día 1 de mayo.

«Estoy muy orgullosa del trabajo realizado y de la acogida que ha tenido. He recibido muchas felicitaciones y eso gusta después de tanto trabajo. En Esparragalejo hay mucha devoción a la Virgen de la Salud y las expectativas estaban muy altas, pero ha gustado el trabajo, así que feliz. Este proyecto es más importante al que me he enfrentado, junto con formar mi propia marca artística, Artepelusa, que tampoco ha sido fácil», asegura la artista.

Ampliar Los arcos, con ángeles que portan cintas con mensajes a la Patrona. S. G.

Cristina es licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de Pintura, por la Universidad de Sevilla. Durante dos años trabajó como diseñadora de maillots de gimnasia rítmica, pintados a mano para clubes importantes del panorama nacional. Ha hecho exposiciones y forma parte del mundo del voluntariado en actividades socio-culturales en la Asociación Xámacka Extremadura, en la que se encarga del diseño y caricaturas de la revista La Guákara desde 2009. También es la escenógrafa de la Gala de premios Xámacka-La Guákara en todas sus ediciones.

Ha montado en Esparragalejo su taller. «Sigo trabajando en lo que me hace feliz que es la pintura y el arte en general. Así que sigo creando a través de Artepelusa y plasmando cualquier idea personalizando todo tipo de complementos, ropa, muebles, etcétera», concluye.