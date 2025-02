Accidente mortal carretera de Olivenza: «Creo que he vuelto a nacer, si el coche me da de lado, no lo cuento»

Rosa María López vivió en primera persona el mortal accidente de tráfico que el pasado miércoles se cobró la vida de dos personas en la carretera que une Badajoz y Olivenza. Murieron en el trágico suceso un vecino de esta población, Carlos Álvarez Castillo ... , de 36 años, y un joven pacense de 26, Felipe Fernández Cano. Fue una colisión brutal, de frente, en la que un cuñado de Álvarez, que viajaba en la furgoneta de éste de copiloto, también resultó herido. Esta profesora del instituto Nuestra Señora de Fátima de Badajoz precedía en su coche al furgón de empresa de Álvarez.

Las malas condiciones climatológicas por la borrasca Efraín que azotó a la región la pasada semana pudieron desencadenar la tragedia de la que se salvó «por los pelos», afirma Rosa María, de 45 años. Su testimonio es sobrecogedor. Días después del accidente quiso desahogarse y expresar en la red social Facebook cómo se sucedieron esos instantes en los que todavía se pregunta cómo logró esquivar a un vehículo «que se deslizaba sin control» dirigiéndose hacia el que conducía ella.

«Vi que un coche pequeño se acercaba de frente, llegó casi a rozarme en la parte lateral trasera. Iba como si estuviera deslizándose. Creo que aceleré, porque venía despacio, a 70 kilómetros por hora, y no recuerdo haber dado un volantazo», rememora. López, que es co-tutora de Primaria, ha relatado a HOY como fueron esos angustiosos momentos. «Creo que he vuelto a nacer, si me da de lado, yo no lo cuento», asegura con el susto en el cuerpo todavía.

Regresaba a Cheles

Regresaba a su hogar en Cheles tras terminar la jornada laboral en el instituto pacense. Su marido le había advertido por teléfono de la tromba de agua que había caído en su localidad y de las fuertes rachas de viento. «Me dijo que viniera despacio y que me parara si llovía mucho. Iba a una velocidad razonable, a 70 kilómetros por hora, y detrás de mí seguía una fila larga de coches», introduce.

«Después de pasar el cruce de los pueblos vi que un coche chico se venía al carril contrario. Se quedó como rozando mi coche. Me dije: ¡Dios mío, Dios mío! Aceleré y logré esquivarlo. Inmediatamente después escucho un sonido muy raro y un gran impacto. Sentí el golpe porque había quitado la radio antes para poder oir los charcos. Miré por el retrovisor y vi como colisionaba con la furgoneta que venía detrás de mí. ¡Ay qué me he salvado por los pelos, ha sido un milagro!», relata con angustia Rosa María.

Su reacción inmediata fue llamar la atención con ráfagas de luz a los conductores que circulaban en dirección al accidente, el kilómetro 17 de la Ex-107. A los pocos metros se apartó en un camino y detuvo su vehículo para avisar al servicio de emergencias de Extremadura. «Llamé al 112 y no me cogían el teléfono porque ya estaba la gente llamando. Eran las 14.40 del mediodía. Después llamé a mi marido y escribí al grupo de los hermanos. Se da la circunstancia de que mi hermana, que también es maestra, venía en su coche un poco detrás», añade.

Rosa llegó a Olivenza con los nervios a flor de piel y en el municipio se enteró por su hermano, que conocía a Carlos Álvarez, una de las dos víctimas, que el accidente del que se había salvado había sido mortal. La profesora cree que el mal tiempo pudo ser el detonante del siniestro. «Había muchos charcos en la carretera porque había llovido», apunta.

Sin pegar ojo

Esa noche, según cuenta, no pegó ojo. A las tres de la mañana se levantó pensando en lo ocurrido y fue incapaz de conciliar el sueño. «Necesitaba reflexionar, pensar que no me había pasado nada, que había sido real y había vuelto a nacer». El jueves Rosa fue al médico y ese día no acudió a su puesto de trabajo.

«A veces pienso que si yo hubiera ido un poco más rápido quizás la furgoneta de Álvarez podría haber acelerado y esquivar al otro coche, que se hubiera salido de la carretera», comenta la profesora. «Cuando paso por allí (por el tramo del accidente) y veo las flores, se me cae el alma», lamenta.

Rosa manda ánimos a los familiares de los fallecidos. A Felipe Fernández no le conocía, pero a su hermano le unía una amistad de infancia con Carlos Álvarez. «Lourdes, su hermana, le dijo en el tanatorio a mi hermana Paqui que se alegraba mucho de mí, que yo lo pude esquivar pero su hermano no fue capaz». La docente pide precaución al volante y da gracias «al santísimo Cristo de La Paz de Cheles de poder contarlo». Esta es su historia.