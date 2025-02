El corto 'Troleig' de Luis Eduardo Pérez gana el certamen El Pecado

R. H. Lunes, 5 de agosto 2024 | Actualizado 27/08/2024 15:15h. Comenta Compartir

El director alicantino Luis Eduardo Pérez se alzó el sábado con el primer premio de ficción en el XXIII Certamen Internacional de Cortometrajes El Pecado, dotado con 1.500 euros, estatuilla y un jamón ibérico extremeño. No es el primer reconocimiento para este filme escrito junto a Pilar Paredes, que ya logró la Biznaga de Plata del Premio del Público en el Festival de Málaga.

En segundo puesto en la categoría de ficción de El Pecado quedó 'El trono', un corto de Lucía Jiménez, seguido de 'Ahora vuelvo', de Lucas Paulino y Gabe Ibáñez.

La gala de clausura se celebró en el Auditorio Ciudad de Llerena, donde se proyectaban las producciones ganadoras y se entregaron los premios a los directores y productores.

Premiados

El galardón del público, dotado con 700 euros, jamón y estatuilla, fue para Pablo Conde por 'La Piscina vacía'.

En el apartado de animación, el primer premio fue para 'To bird or not to bird', de Martín Romero.

En la categoría de humor, el reconocimiento se lo llevó 'Tumbas vecinas', de José Antonio Gutiérrez.

El galardón en la categoría destinada a producciones realizadas en Extremadura fue para Juan Carlos Macías y Jorge G. Satí, por '1º EGO'.

Ampliar

La actriz Miriam Díaz Aroca, intérprete en el cortometraje 'La pura realidad', se llevó el Premio Linda Chacón, «un reconocimiento de la mujer por su trabajo profesional en el mundo del cine».

Por otro lado, el premio Campiña Sur, Tentudía y Serra Norte fue para 'Recuérdame siempre', de María Naranjo.

La gala fue conducida por el actor Juanma Lara y amenizada por la actuación musical de Mario Morgaño'. Por último, para finalizar el certamen los grupos musicales 'Calambres' y 'Dj Fakstein' concluyeron la gala.

Ampliar

En la edición de este año habían participado 1.093 cortometrajes de los cuales 794 eran españoles y 299 eran de 48 países de todo el mundo. Entre estos 51 cortometrajes han formado parte de la selección oficial del festival y se han proyectado 53.

Al evento han acudido 5.000 personas como público a los diferentes actos del festival por ello, el festival apuesta por el cine a pie de calle con una programación sugerente y atractiva para los espectadores.