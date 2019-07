El coro Voces Vivas regala su música por calles y plazas Voces Vivas cantando en la plaza del Carmen. :: a. c. FRAN HORRILLO Miércoles, 10 julio 2019, 08:44

Los integrantes del coro Voces Vivas de Campanario quiso sorprender en la noche del viernes a sus paisanos como un 'flash mob'.

En concreto, los cantores estuvieron dejando su impronta musical por algunos espacios públicos y plazas de Campanario.

Como reconoce el director del coro polifónico, Andrés Ángel Blanco, «fue una actividad no programada y como no teníamos conciertos al final de temporada se me ocurrió hacer esta especie de 'flash mob' y sorprender a nuestros vecinos en varios lugares».

Estuvieron en la Laguna, en la plaza de España, en la plaza del Carmen y en el parque de la Constitución. Blanco reconoce que «aunque había reticencias por parte de todos, tanto para los cantores por eso de cantar en la calle y por mí por la acústica, al final fue una experiencia enriquecedora para todos y a la gente creo que le gustó mucho».

Como apunta Andrés Ángel Blanco, con esta iniciativa también buscaba otro objetivo: «Por mi parte quería que el coro demostrase el trabajo de los dos últimos meses, que ha sido duro para ellos. Eran obras muy difíciles de asimilar y exigentes, pero creo que lo hemos hecho dignamente».