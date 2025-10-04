Convocado el XXV premio de pintura Timoteo Pérez Rubio
Patricia Miranda
Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00
El Ayuntamiento de Oliva de la Frontera con el apoyo de la Diputación de Badajoz ha convocado una nueva edición del premio de Pintura Timoteo ... Pérez Rubio.
Este certamen, que nació con el fin de homenajear la figura del ilustre pintor olivero, tanto por su faceta como artista como por su labor al frente de la Junta Central del Tesoro Nacional, poniendo a salvo durante la Guerra Civil más de 20.000 obras del patrimonio artístico del país, cumple este año su 25 aniversario y es por ello que se está preparando una programación especial que incluirá varios actos conmemorativos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión