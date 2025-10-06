La convivencia pone el broche a la Semana del Mayor

Ayuntamiento Villanueva De La SerenaE. Domeque Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Con la ya tradicional convivencia de mayores, en esta ocasión en el pabellón Juan Hidalgo, concluía el pasado sábado el amplio programa de actividades organizado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad. Una cita que promueve la concejalía de Mayores y de la que disfrutan ya que comparten un tiempo de ocio, comida y baile.

La convivencia contó con unas 400 personas y, además, recibieron la visita de la alcaldesa Ana Belén Fernández, que compartió con ellos un tiempo de conversación. «Siempre se les tiene en cuenta a la hora de organizar distintos actos, ya que los mayores son más activos y ellos mismos proponen las actividades que más les interesan», dijo la alcaldesa en el cierre de esta Semana del Mayor que se ha celebrado bajo el lema 'La vida no se jubila'.

Además, obsequiaron a la alcaldesa con un ramo de flores como agradecimiento por la compra de una máquina de coser para realizar los corazones solidarios que hacen cada año.