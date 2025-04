Los contratos de los puestos del mercado de Villanueva de la Serena se prorrogan dos meses

SOLEDAD GÓMEZ Viernes, 28 de enero 2022, 07:56 Comenta Compartir

La reforma del mercado de abastos supondrá el traslado de los puestos, de forma provisional, a un local en la avenida de Chile. Un local que está pendiente de su adecuación y cuyas obras se encuentran en licitación. Pasarán todavía algunos meses hasta que los comerciantes puedan hacer el cambio, por lo que el pleno municipal ha aprobado, por unanimidad, ratificar la resolución de alcaldía del 28 de diciembre pasado por la que se aprueba la prórroga, hasta el 31 de marzo. Por tanto, los contratos tendrán vigencia hasta dicha fecha.

Por otro lado, también se ha votado a favor de ampliar a Cruz Roja el periodo de cesión de la planta baja y sótano del edificio municipal de la calle Manzanedo, anteriormente ocupado por Correos. Pasa así de 20 a 30 años con el fin de poder llevar a cabo actividades formativas, tales como cursos para la obtención de certificado de profesionalidad, o desarrollar actividades para los más vulnerables, menores en riesgo de exclusión social y personas mayores.

Según informa el Consistorio, este edificio municipal se destina a algunas organizaciones sin ánimo de lucro de la ciudad, en forma de cesión, después de que las oficinas de Correos se hayan trasladado a otra ubicación.

En el caso de Cruz Roja, recuerdan, la entidad va a acometer reformas en el local cedido, que supondrán una inversión de 160.000 euros, según explica la portavoz municipal María Lozano. «Para poder amortizar dicha inversión, la ONG ha solicitado la ampliación del tiempo de cesión», ha aclarado.

Reforma laboral

Por otro lado, en el pleno también se ha debatido una propuesta del grupo municipal socialista para apoyar la reforma laboral acordada entre los sindicatos, patronal y Gobierno. En la defensa de esta propuesta, María Lozano ha indicado que la reforma que se lleva al Congreso, «es compleja, porque defiende un cambio de paradigma en las relaciones y derechos laborales; un acuerdo que no se daba desde hace 40 años». Según añade, «va a mejorar la empleabilidad, la calidad del empleo, dará más seguridad jurídica, sin olvidar que hay que cumplir con lo que UE nos demanda».

La propuesta no ha contado con la aprobación de la oposición. El portavoz del PP, Manuel Lozano, señaló que esta reforma «resta capacidad a las empresas para poder contratar». Por parte de Ciudadanos, Cristina Menea, dijo no ver cambios significativos «y en la propuesta se quedan fuera sectores». Finalmente, el portavoz de Unidas IU-Podemos, Emilio Rodríguez, expresó que hay elementos que defendían y que no se han incluido, «entre ellos la derogación integral de la reforma laboral de 2012».