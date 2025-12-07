El contrato se liquida con la obra de la plaza de España de Don Benito al 98,64% El Ayuntamiento y la adjudicataria han llegado a un acuerdo semanas después de vencer la cuarta prórroga el pasado mes de septiembre

La junta de Gobierno local aceptó el acuerdo redactado entre el Ayuntamiento de Don Benito y la UTE adjudicataria de las obras de las plaza de España para liquidar el contrato, pese a que la actuación no está finalizada. En concreto, se ha estimado que su porcentaje de ejecución, según el informe de la dirección de obra, es del 98,64%.

Cabe recordar que ambas partes llegaron a este acuerdo después de que el Consistorio dombenitense expresara que se había rechazado una quinta prórroga del contrato. Por tanto, la obra se encontraba fuera de plazo desde finales de septiembre y, según recoge el citado informe, la actuación estaba paralizada desde el pasado 2 de octubre, porque ya no existía cobertura contractual.

En este caso, se pedía ampliar el plazo hasta el 19 de diciembre debido a modificaciones de sistemas constructivos y nuevas unidades de obra reflejadas en el proyecto técnico del segundo modificado; también por inclemencias meteorológicas. Con todo, la dirección de Obra redactó una ampliación de plazo con fecha 16 de octubre, sin apreciar culpa por parte del contratista, pero no pudo ampliarse.

Ejecutado fuera de plazo

El informe detalla además que, vencido el plazo, la contrata realizó diversos trabajos «dando por hecho que no estaban contradiciendo la orden de paralización, realizando dicho trabajo de buena fe». La obra está certificada a un 97,15% y al añadir el 1,35% ejecutado fuera de plazo se alcanza el 98,64%.

La inversión supera en cualquier caso los 6 millones de euros. Para liquidar el contrato, se ha procedido a eliminar partidas por valor de 86.547 euros, por lo que se modificará el presupuesto a la baja. Y, además, se retendrán de esa última certificación 70.659 euros para reparar deficiencias detectadas. Entre ellas, la reposición de varios árboles, el pavimento de entrada al Ayuntamiento o las filtraciones de agua detectadas junto a dos jardineras. Si bien, la cuantía más elevada corresponde al equipo de bombeo de drenaje, que no corresponde con lo especificado en el proyecto.

Con todo ello, se pone fin a un contrato que se formalizó en 2024. Si bien, las obras se iniciaron en julio de 2022.