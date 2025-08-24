HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La continuidad de la Hermandad del Carrión de Alburquerque, en riesgo al no haber relevo en la directiva

P. Cordovilla

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:29

La Hermandad de Nuestra Señora de Carrión se encuentra en la fase final de los preparativos para sus próximas fiestas patronales. El mayordomo, José María Rasero, destacó las novedades del programa, pero también lanzó una advertencia sobre el futuro de la hermandad debido a la falta de relevo en la directiva.

Rasero señaló la difícil situación que enfrenta la hermandad. En octubre se celebrarán elecciones y varios miembros, incluido el mayordomo, no continuarán en sus cargos. «Existe un riesgo real de que sea una gestora quien asuma la dirección», explicó, destacando que esto podría poner en peligro la continuidad de las tradiciones, como ha ocurrido en otras localidades. El principal obstáculo es encontrar a personas que, además de la formación necesaria, estén dispuestas a asumir la responsabilidad. Sin embargo, Rasero se mostró optimista y confía en que se encontrarán soluciones.

De cara a las fiestas, la hermandad ha anunciado varias obras de mejora en la ermita. Entre ellas, la reparación del tejado, la instalación de nueva iluminación y la renovación del equipo de sonido.

Finalmente, Rasero hizo un llamamiento a los vecinos de Alburquerque: «Estas son nuestras fiestas, y somos nosotros quienes debemos mantener vivas nuestras tradiciones y cuidar nuestro patrimonio», invitando a la participación en las ferias.

