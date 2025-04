El ayuntamiento de Fuente del Maestre se tiñe de amarillo por los enfermos de espina bífida

REDACCIÓN Miércoles, 23 de noviembre 2022, 09:31 Comenta Compartir

Hasta el próximo jueves, 24 de noviembre, la fachada del ayuntamiento de Fuente del Maestre estará iluminada de color amarillo para solidarizarse con los afectados de Espina Bífida, una enfermedad que conmemoró su día nacional el pasado lunes.

Con la celebración de esta efeméride se busca concienciar a la población sobre esta enfermedad, mostrar apoyo a todas las personas que la padecen y reivindicar a las distintas administraciones públicas colaboración para mejorar el día a día de las personas afectadas.

La espina bífida es una enfermedad que afecta la columna vertebral y suele ser evidente desde el nacimiento.

Esta afección puede aparecer en cualquier lugar a lo largo de la columna si el tubo neural no se cierra por completo. La columna vertebral que protege la médula espinal no se forma y no se cierra como debería. Eso suele producir daño de la médula espinal y los nervios.