«Me considero una activista de la salud mental»

Inma Valero ha tenido siempre una relación muy directa y personal con la enfermedad mental. Hace 30 años a dos de sus hermanos, gemelos, les ... diagnosticaron esquizofrenia, primero a uno y luego a otro. «Yo tenía apenas 20 o 21 años y se me vino encima un tema absolutamente desconocido y que produjo muchísimo impacto en la familia. Nos removió como familia. La manera que yo tuve de vivir eso fue complicada, pero hizo que yo me dedicara de forma profesional a la salud mental. Quiero aportar mi granito de arena para que las familias que se encuentren en esa situación, lo tengan un poco más fácil».

Recuerda que en aquellos años, su madre junto a otras fueron muy activistas y crearon Feafes Salud Mental Almendralejo. «Nos reuníamos en el salón parroquial de San Roque y luego se creó la asociación. Más tarde nos vinculamos al movimiento regional». Hoy es la presidenta de Feafes Salud Mental Almendralejo y desde hace 13 años es la responsable técnica de Feafes Salud Mental de Extremadura.

Ahora, con la experiencia familiar y también con su trabajo, se remonta a entonces y cree que «lo mejor que he sacado ha sido comprender, conocer, informarme sobre los trastornos mentales». «Yo soy lo que soy por esa experiencia que viví», sentencia esta mujer.

Empezó estudiando Magisterio, después Educación Especial y le siguió la Pedagogía. Lo que tenía claro es que «quería saber por qué pasaba lo que pasaba en la mente. Y como hace treinta años no se hablaba de eso y era una realidad que los trastornos mentales existían, pues empecé a estudiar Psicología y ahora es mi profesión».

Desde hace unos años se dedica en cuerpo y alma dar a conocer la enfermedad mental y así luchar contra el tabú, el desconocimiento y los prejuicios. Para ello, recorre Extremadura de cabo a rabo, dando formación a personas de todos los sectores profesionales. Las charlas, campañas de concienciación o la edición de publicaciones pedagógicas destinadas a centros educativos son también cuestiones que se encuentran en su agenda. «Es mi bandera, me considero activista de la salud mental».

Sociedad «Ha habido una manera de hacer conciencia social sobre la salud mental»

Cuando se le pregunta cómo ha cambiado el tratamiento que se le da a la salud mental en la sanidad y también en la sociedad, contesta que «los cambios han sido bastantes y muchos». «Venimos de los manicomios. Hemos vivido el reto de hacernos visibles como colectivo y de que se sepa que las personas con enfermedad mental tienen un problema de salud y punto y que debe ser tratada en comunidad».

Atrás han quedado muchos años de creación de recursos en la comunidad, pero siguen faltando recursos, apunta. «Ha cambiado el modelo y vivimos en sociedad, pero los recursos tienen que ir orientados así y aún queda mucho por hacer, porque en Extremadura aún quedan dos hospital psiquiátricos».

Aún falta –lamenta– que seamos conscientes como sociedad de que los problemas de salud mental son un problema más de salud y que como tal hay que cuidarlos. «Ambas, salud mental y física, son uno y están relacionadas». «Seguimos viendo con miedo, con prejuicios y tabú y hace que nos descuidemos y que sigan los estigmas con los problemas de salud mental», opina esta madre de dos hijas, una de las cuales es la reconocida joven escritora Inma Rubiales, que vende miles de ejemplares de sus libros por toda España.

Estigma «Las personas con enfermedad mental tienen un problema de salud y punto»

Sobre el nuevo plan de salud mental, considera que se va a destinar bastante dinero en reformar los edificios, «pero desde el movimiento asociativo creemos que el modelo debe ser otro». Es trabajar en la comunidad y que la persona sea atendida en su lugar, con su psiquiatra, afirma, «no vale con que haya unidades que favorezcan la institucionalización». Pero teme que en estos momentos la falta de recursos sea el principal problema. «Los recursos hay que crearlos en el entorno».

Prejuicios

El miedo que tenemos está relacionado con la educación y la cultura de la salud. La salud no la hemos cuidado y ahora vemos con miedo a las personas que tienen trastornos mentales, sin tener en cuenta nuestra propia salud mental. «En cuanto a los prejuicios, pensamos que son personas violentas, que no tienen valía y que son personas que no aportan a la sociedad. Y luego está el problema de las mujeres con trastorno mental y a las que les hacemos la vida un poco complicada, porque tienen una triple discriminación». Cree que «la mejor prevención es una buena información».

Además de la falta de recursos, uno de los problemas con los que se enfrentan ahora son las consecuencias de la pandemia sobre la salud mental. «Se está hablando de suicidio y ahora está sobre la mesa más que nunca, por suerte. Ha habido una manera de hacer conciencia social sobre los problemas de salud mental. Estamos encantados, pero no queremos que se quede en una moda. Y, además, estamos notando que se siguen silenciando los trastornos mentales».