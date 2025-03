La consejera dice que el cambio de colegio de Almendralejo «no es precipitado»

G. C.

GLORIA CASARES Miércoles, 29 de diciembre 2021

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, confirmó ayer en Almendralejo durante una visita a una empresa, que el traslado al nuevo colegio Ortega y Gasset se hará el día 10 de enero con el inicio del segundo trimestre del curso. «Yo creo que la decisión es muy acertada y no es nada precipitado. Hay que hacerlo así», zanjó.

Durante una visita a Almendralejo para conocer la empresa Heral Enología, que está desarrollando una edición más un proyecto acogido al Programa de Innovación y Talento (PIT), la consejera, acompañada del alcalde, José María Ramírez, adelantó que hoy miércoles «se recepciona formalmente, formalmente, pero el traslado de los materiales ya se ha hecho, las instalaciones están acordes».

Sin embargo, a la misma hora la empresa constructora de la obra seguía trabajando en la pavimentación de los patios infantiles del centro educativo.

Sobre la fecha para el traslado, se preguntó «por qué esperar más. Si un centro educativo empieza sus clases en un colegio hay que hacer un traslado, todo lleva un proceso de adaptación, pero yo creo que cuanto antes se haga, sin necesidad de correr, aquí no se está corriendo, no se le ha exigido un plazo que terminen, por qué no hacer un traslado y cuanto antes».

Jornada de puertas abiertas

En su opinión, «tener unas instalaciones cerradas durante un trimestre más, cuando ya están finalizadas, no es bueno ni para el propio edificio».

Anunció que está previsto una jornada de puertas abiertas antes de ese día 10 de enero, «para que todo el mundo lo pueda ver. Lo vamos a intentar unos días antes, si todo está correcto y no hay ningún problema».

Sobre las quejas de algunos padres y docentes, aseguró que «es muy difícil que el cien pro cien de la plantilla y de la comunidad educativa esté de acuerdo y más en estas cuestiones, que yo entiendo los motivos. Pero creo que el beneficio es mucho mayor, que el sentir general de la mayoría ha sido positivo».