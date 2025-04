El concurso de sandías también sufre la sequía

SOLEDAD GÓMEZ Lunes, 22 de agosto 2022, 07:25 Comenta Compartir

El tradicional concurso de la sandía y el melón más gordos de Villanueva de la Serena, que se celebrará el 25 de agosto, puede ser esta edición víctima de la sequía. Y es que la falta de lluvias no solo está haciendo estragos en los cultivos a gran escala, algunos pequeños huertos también se están resintiendo, como constata Antonio González, un vecino de Villanueva, sobre el que cada año, por estas fechas, se pone el foco por alzarse con el tradicional concurso de San Bartolomé, y tener el récord de la sandía de mayor peso, con 99,600 kilos. Lo consiguió en la última edición del concurso, en 2019, y parece que este año sus frutos no van a correr la misma suerte. «No tengo sandías que se puedan aproximar ni de lejos a ese peso, porque puede que no lleguen a 20 kilos», reconoce. Y es que, ante las perspectivas de escasez de riego de este año, ya en primavera, cuando se planta la mata, él decidió no centrarse en la variedad que habitualmente lleva a concurso, que entre los villanovenses se las conoce como 'burzanos'. Lo hizo de las habituales sandías de mesa, «las que son para comer, las 'piporro', más finas, con y sin pipas, que no pueden alcanzar el peso de las otras más bastas».

Antonio explica que son frutos que requieren de un riego casi diario y muy prolongado en el tiempo desde el mes de mayo, y este año ha querido ser consecuente con la situación de sequía que se vive. «Al concurso llevaré alguna, pero por cumplir y no pensando en ganar, ni mucho menos», reconoce, al tiempo que asegura que las que tiene las cortó hace un mes. Por eso, dice tener «casi la total seguridad» de que su récord no se va a batir «porque no es fácil crear una pieza de 100 kilos».

Ante esta situación, parece probable que este año se presenten melones con más peso que algunas sandías, estando el récord del concurso de esta otra fruta en 29 kilos. El criador de este ejemplar fue Juan Vicente Manchado, que cuenta con tres o cuatro melones ya preparados para el próximo jueves. Y aunque a ojo todavía no puede saber cuánto pesan, cree que no alcanzarán ese peso, pero sí se acercarán. Manchado explica que el calor extremo de este año, así como las temperaturas cambiantes durante la primavera, han afectado a las plantas. Todavía no sabe si aguantará con el fruto en la mata hasta el día del concurso o tendrá que cortarlo en uno o dos días. «Cuando ves que la planta se empieza a alaciar es porque ya no está tirando bien de la tierra y lo empieza a hacer del fruto, con lo que te arriesgas a que pierda peso», cuenta.

La organización ha aumentado los premios y entregará 600 euros al fruto de más peso y 1.000 si supera el récord

En otras ocasiones, él y su padre han plantado también sandías, llegando algún año a tener ejemplares de hasta 72 kilos. Sin embargo, en esta ocasión han decidido dejar descansar la tierra y centrarse solo en el melón «porque requiere mucho tiempo, para tener buenos ejemplares».

Ampliar Juanvi Manchado entrega un melón de 12 klos al capitán del Villanovense en el Trofeo San Bartolo. S.G.

Trofeos

Aunque no de tamaños exagerados, sí se ha podido ver una representación de sandías y melones criados por Antonio González y Juan Vicente Manchado, respectivamente, tras disputarse el recuperado Trofeo San Bartolomé entre el CF Villanovense y el Betis Deportivo. Como venía siendo tradición hasta hace unos años, al ganador, en este caso el equipo andaluz, por 0-1, recibió una sandía, y los locales un melón. En el primero de los casos tenía un peso de entre 8 y 10 kilos, señalaba González, cuando otros años se había entregado una sandía de hasta 60 kilos. En cuento al melón, Manchado regaló al capitán del equipo villanovense, Pajuelo, un ejemplar de 12 kilos, «de los más pequeños que tengo, que no irán a concurso».

Se da la circunstancia de que, en el transcurso de ese partido, al que también asistieron el presidente de la Asociación de Fiestas de San Bartolomé Apóstol, Jesús Ramos, y el alcalde, Miguel Ángel Gallardo, se decidió comunicar una ampliación sustanciosa en los premios del concurso de sandía y melón Rufino Pineda Mendoza, con el objetivo de incentivar la participación también de concursantes de otras provincias.

Así, en su 59 edición vuelven a ser tres los premios que se otorguen para ambas categorías. Concretamente, el primero pasa de 200 a 600 euros, el segundo de 150 a 400 y el tercero asciende a 200, frente a los 100 anteriores. Además, habrá un galardón adicional para la sandía que consiga superar el récord de peso actual, que pasa a ser de 1,000 euros frente a los 300 de otras ediciones anteriores.