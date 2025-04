El concurso de fotos de Semana Santa de Villanueva abre el periodo de inscripción

SOLEDAD GÓMEZ Jueves, 10 de febrero 2022, 08:01 Comenta Compartir

La Junta de Hermandades y Cofradías de Villanueva de la Serena ha convocado el IX Concurso fotográfico sobre la Semana Santa villanovense, bajo el nombre de 'Momentos de Pasión'. Las fotos podrán mostrar los pasos o celebraciones, tanto en los templos como en la calle, y cualquier detalle o aspecto que el autor considere relevante o de interés «y muestren la riqueza patrimonial y espiritual de la Pasión villanovense en su conjunto», señalan.

En esta edición se establece un premio en metálico de 100 euros y dos accésits de 50 cada uno, que serán elegidos por un jurado designado por la junta de cofradías.

Entre todas las instantáneas recibidas se hará una selección de 20 imágenes que servirán para organizar la tradicional exposición fotográfica e ilustrar la publicación que lleva el mismo nombre del certamen. La muestra con fotografías impresas en gran formato se podrá ver desde el 24 de marzo, coincidiendo con el comienzo de la XI Semana Cofrade, y permanecerá abierta hasta finalizar la Semana Santa.

Precisamente, el presidente de la junta de cofradías ya confirmó la celebración de varias actividades, priorizando aquellas al aire libre o que no supongan mucha aglomeración de personas.

Hasta el 6 de marzo

Los trabajos se podrán enviar hasta el 6 de marzo al correo electrónico concurso.momentosdepasion@gmail.com

Según recogen las bases, cada fotógrafo podrá presentar hasta un máximo de cinco fotografías, que deberán estar en formato digital (JPEG, TIFF o PNG), con una resolución mínima de 300 puntos por pulgada. No llevarán firmas o algún tipo de marca, sea de agua o no. El tamaño de la fotografía no podrá exceder los 10 Mb.

Los participantes que presenten imágenes en las que aparezcan personas reconocen y garantizan que cuenta con la autorización expresa del titular para la difusión de su imagen.

