Un concurso elegirá la mejor hamburguesa gourmet de Don Benito

E. Domeque

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:40

Don Benito acogerá del 19 al 21 de septiembre la primera edición de Burger Wars, una cita gastronómica que reunirá a las principales hamburgueserías locales para elegir la mejor creación gourmet. El evento recibirá votos populares a través de un código QR, pero también habrá un jurado experto.

Esta particular batalla de hamburguesas ofrecerá opciones adaptadas para personas con intolerancias alimentarias; además de actividades de entretenimiento para todos los públicos.

La entrada será gratuita y la ubicación se dará a conocer en los próximos días. «Queremos que sea una fiesta de la gastronomía, un espacio donde nuestros hosteleros puedan mostrar su talento y el público disfrute de un evento único», dice Álvaro Ballesteros, concejal del área, sobre esta iniciativa con la que se busca dinamizar la hostelería local.

«Hemos trabajado de la mano de los hosteleros locales y estamos convencidos de que será una experiencia inolvidable», añade Antonio Merino, uno de los organizadores del evento.

