Concluyen oficialmente las obras del mercado de abastos de Villanueva

Estrella Domeque Sábado, 8 de marzo 2025, 11:12 | Actualizado 11:18h. Comenta Compartir

Dos años y dos meses después de su inicio, el Consistorio de Villanueva de la Serena anunciaba este viernes la recepción de las obras de remodelación del mercado de abastos. Una formalidad con la que se pone fin al proyecto, ejecutado finalmente con un presupuesto que ronda los 3,5 millones de euros, impuestos incluidos; lo que supone un incremento de 417.843 euros respecto al importe de adjudicación.

Tras más de un año de retraso, se inicia así una nueva fase para la puesta en marcha de estas instalaciones. No obstante, el Ayuntamiento elabora ya un estudio de costes y el correspondiente reglamento para su funcionamiento antes de iniciar los diferentes procesos de licitación. Trámites administrativos para los que no se ponen fechas. «De plazos no voy a hablar porque es atarte sin necesidad alguna», exponía María Lozano, portavoz municipal, que este viernes visitaba las instalaciones que cuentan con 19 locales en la planta baja y ocho en la planta superior, que combinan los puestos tradicionales de mercado con los de hostelería. La última planta, que cuenta con terraza, alberga otro espacio hostelero.

«Un edificio que nada tiene que ver con lo que había», expresaba Lozano que añade que con ello se pretende «dinamizar el comercio tradicional, con un modelo de negocio que no solo ofrezca ventas, sino también experiencias».

Vaivenes en la ejecución

Cabe recordar que, concluidas las obras, para proceder a su recepción, el Ayuntamiento debía aún abonar a la empresa unos 570.000 euros, por el incremento del presupuesto y por la cuantía que se adeudaba a la constructora. Se llegó a este punto después de que el interventor municipal emitiera un informe desfavorable motivado por la ejecución de un modificado anticipado no sometido a fiscalización. «El desarrollo de las obras ha tenido una serie de vaivenes a los que este jueves ya pusimos fin», reconocía Lozano.