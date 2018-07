La Banda de Música de Llerena ofreció su tradicional concierto de verano el sábado 21. El espectáculo, que se prolongó durante más de dos horas, incluyó la interpretación de famosas bandas sonoras de películas como 'Aladdin' y canciones como 'Let it Be' o 'Gracias por la música' de Abba. La actividad de la Banda se extenderá durante el próximo mes hasta las fiestas de la Virgen.