Un concierto de David Civera abrirá las Fiestas del Corcho de San Vicente

La Feria de San Miguel de San Vicente de Alcántara dará su pistoletazo de salida el 25 de septiembre con el concierto de David Civera en el pabellón multiusos a partir de las 23 horas. El evento, con entrada gratuita, servirá de inauguración de las Fiestas del Corcho y promete ser un viaje nostálgico a principios de los años 2000, con un espectáculo diseñado para revivir los grandes éxitos que resonaron en todo el país.