Un concierto de David Civera abrirá las Fiestas del Corcho de San Vicente

P. CORDOVILLA

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:11

La Feria de San Miguel de San Vicente de Alcántara dará su pistoletazo de salida el 25 de septiembre con el concierto de David Civera en el pabellón multiusos a partir de las 23 horas. El evento, con entrada gratuita, servirá de inauguración de las Fiestas del Corcho y promete ser un viaje nostálgico a principios de los años 2000, con un espectáculo diseñado para revivir los grandes éxitos que resonaron en todo el país.

