Compran en Almedralejo una máquina para limpiar los chicles de las calles El edil pide la colaboración ciudadana para que no se tiren a la calzada y advierte de que pueden llegar las multas

G. C.

GLORIA CASARES Lunes, 19 de septiembre 2022, 07:45 Comenta Compartir

Los servicios de limpieza han adquirido una máquina para limpiar chicles, que se pretende utilizar para limpiar zonas peatonales, como la avenida de La Paz o la calle Real, que son las más afectadas por las negras manchas redondas que saltean las calzadas. La máquina, que requiere de dos operarios para su manejo, se ha puesto en marcha hace algunas semanas y se va a incidir precisamente en esas dos zonas. Funciona con vapor de agua a 120º «y retira los chicles con cierta facilidad».

Lo dijo el concejal de Limpieza, Manuel Álvarez, que dio a conocer esta campaña especial y pidió la colaboración ciudadana para evitar que se sigan tirando los chicles a la calzada, quedando pegados y haciendo imposible su retirada si no es con ayuda de esta máquina.

«Al final es invertir tiempo, dinero y esfuerzo en una cuestión que podría estar solucionada con la colaboración ciudadana», sentenció el edil.

Policías de paisano

Hasta el momento no se han puesto sanciones administrativas en este sentido, ni tampoco por no limpiar excrementos de perros en las calles o por dejar tirada la basura al lado de los contenedores, pero advierte que «si no hay otro remedio», llegarán. Para ello se trabaja con la Policía Local en la posibilidad de que haya patrullas de paisano para advertir y, si es necesario, sancionar el incumplimiento de las ordenanzas ciudadanas.

La vigilancia policial también está sirviendo en zonas como San José para los temporeros.

Por otra parte, el concejal anunció una segunda campaña centrada en la desinfección de los juegos infantiles. Esta campaña llegará a todos los parques de la ciudad y, como novedad, la desinfección se hará con un producto más ecológico y alternativo a la lejía, ya que es menos agresivo para las personas, prendas y también para los elementos.

Temas

Almendralejo