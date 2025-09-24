Comienzan las obras de una pasarela sobre el río Búrdalo en Torrefresneda

Pedro Fernández Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El alcalde de Guareña y diputado provincial del área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Abel González Ramiro, acompañado del jefe de servicio de Infraestructuras de la Diputación, Gervasio Benito, el concejal de obras del municipio de Guareña, Juan Carlos Romero, y el CEO de la empresa adjudicataria Mesasol, Antonio Gómez, visitaron el pasado viernes las obras de la colocación de pilares para la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Búrdalo, en Torrefresneda, una acción enmarcada dentro del proyecto de recuperación del Camino Mozárabe, en el término municipal de Guareña.

La nueva pasarela no solo mejorará la conectividad de la zona, sino que también»fomenta el turismo, ya que se va a crear un paso más seguro para los peregrinos y demás viandantes», anunció González.