HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GUAREÑA

Comienzan las obras de una pasarela sobre el río Búrdalo en Torrefresneda

Pedro Fernández

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

El alcalde de Guareña y diputado provincial del área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Abel González Ramiro, acompañado del jefe de servicio de Infraestructuras de la Diputación, Gervasio Benito, el concejal de obras del municipio de Guareña, Juan Carlos Romero, y el CEO de la empresa adjudicataria Mesasol, Antonio Gómez, visitaron el pasado viernes las obras de la colocación de pilares para la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Búrdalo, en Torrefresneda, una acción enmarcada dentro del proyecto de recuperación del Camino Mozárabe, en el término municipal de Guareña.

La nueva pasarela no solo mejorará la conectividad de la zona, sino que también»fomenta el turismo, ya que se va a crear un paso más seguro para los peregrinos y demás viandantes», anunció González.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  3. 3 Sánchez, Gallardo y otros nueve imputados
  4. 4 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  5. 5 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  6. 6

    El chip permitirá identificar al dueño del caballo que provocó el accidente mortal en la carretera de Olivenza
  7. 7 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  8. 8

    Piden prisión para un hombre por vender aceite no apto que hacía pasar por virgen extra en Cáceres y Badajoz
  9. 9 La hamburguesería más atrevida abre su primer local en Extremadura: sabores a Dalsy y Apiretal incluidos
  10. 10

    El PP suspende de militancia al alcalde de Torremejía y le exige «la dimisión inmediata» de sus cargos públicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Comienzan las obras de una pasarela sobre el río Búrdalo en Torrefresneda